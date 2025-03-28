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        Aydın'da kaçak kazıya suçüstü; 8 gözaltı

        AYDIN'ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı yapıp tarihi eser ararken jandarma tarafından yakalanan 8 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 17:45 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:50
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        Aydın'da kaçak kazıya suçüstü; 8 gözaltı
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        AYDIN'ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı yapıp tarihi eser ararken jandarma tarafından yakalanan 8 şüpheli, gözaltına alındı.

        Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başçayır Mahallesi Asar mevkisinde kaçak kazı yapıldığı yönünde aldıkları ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip ve incelemelerin ardından belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, L.A., M.S., S.K., A.S., C.Y., H.S., K.A. ve F.A.'yı kazı yaparken yakaladı. Bölgede yapılan incelemede, kaçak kazıda kullanılan ahşap saplı madenci kazması, demir çubuk, kürek, 1,5 metre uzunluğunda mavi renkli manivela, 2 inşaat eldiveni, kafa lambası, el feneri, ahşap balyoz, 2 kova, sapsız arazi küreği, küçük ahşap saplı çapa, ahşap saplı kürek, 10 metre uzunluğunda çamaşır ipi, yaklaşık 10 metre uzunluğunda halat, yarım kesilmiş bidon, 3 demir profil, demir murç ve ahşap saplı keser ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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