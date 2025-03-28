Aydın'da kaçak kazıya suçüstü; 8 gözaltı

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı yapıp tarihi eser ararken jandarma tarafından yakalanan 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başçayır Mahallesi Asar mevkisinde kaçak kazı yapıldığı yönünde aldıkları ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip ve incelemelerin ardından belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, L.A., M.S., S.K., A.S., C.Y., H.S., K.A. ve F.A.'yı kazı yaparken yakaladı. Bölgede yapılan incelemede, kaçak kazıda kullanılan ahşap saplı madenci kazması, demir çubuk, kürek, 1,5 metre uzunluğunda mavi renkli manivela, 2 inşaat eldiveni, kafa lambası, el feneri, ahşap balyoz, 2 kova, sapsız arazi küreği, küçük ahşap saplı çapa, ahşap saplı kürek, 10 metre uzunluğunda çamaşır ipi, yaklaşık 10 metre uzunluğunda halat, yarım kesilmiş bidon, 3 demir profil, demir murç ve ahşap saplı keser ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.