Alkollü iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde alkollü iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Furkan Samet Bacaksız (25), öldürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Alkollü oldukları ileri sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan arbede sırasında Furkan Samet Bacaksız (26), bıçakla yaralandı. Olayı görenler 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Bacaksız, yapılan ilk müdahale sonrası, Aydın Adnan Menderes Araştırma ve Eğitim Hastanesine sevk edildi. Samet Bacaksız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, bıçaklı saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.