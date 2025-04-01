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        Furkan'ın öldürüldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 gözaltı (2)

        ŞÜPHELİLERDEN1'İ TUTUKLANDIAydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Furkan Samet Bacaksız'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 17:57 Güncelleme: 01.04.2025 - 17:57
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        Furkan'ın öldürüldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 gözaltı (2)
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        ŞÜPHELİLERDEN1'İ TUTUKLANDI

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Furkan Samet Bacaksız'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Ü.D. ile H.D., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ümit D., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Furkan Samet Bacaksız ise ikindi vakti Denizli'deki Hilal Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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