Furkan'ın öldürüldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 gözaltı (2)

Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Furkan Samet Bacaksız'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Ü.D. ile H.D., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ümit D., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.