Furkan'ın öldürüldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 gözaltı (2)
ŞÜPHELİLERDEN1'İ TUTUKLANDIAydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Furkan Samet Bacaksız'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Ü.
ŞÜPHELİLERDEN1'İ TUTUKLANDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Furkan Samet Bacaksız'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Ü.D. ile H.D., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ümit D., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Furkan Samet Bacaksız ise ikindi vakti Denizli'deki Hilal Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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