Çanak anten tamiri için çıktığı çatıdan düşüp öldü

Olay, saat 12.00 sıralarında Batı Aydın Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Çanak anten tamiri için çatıya çıkan Hasan Kandemir, üzerine bastığı aydınlatma panelinin kırılması ile dengesini kaybederek 12 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kandemir, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kandemir, hayatını kaybetti.

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