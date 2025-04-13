Kuşadasıspor - Kemerkent Bulvarspor: 2-1

3'ÜNCÜ Lig 1'inci Grup'ta düşme hattında yer alan Kuşadasıspor sahasında konuk ettiği Kemerken Bulvarspor'u 2-1 yenerek ligde kalma adına umut tazeledi. Konuk Bulvarspor maçın 21'inci dakikasında Gülhan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Kuşadasıspor 31'inci dakikada Batuhan'la tabelayı eşitledi: 1-1. 54'üncü dakikada penaltı kazanan Kuşadasıspor'da Bora atışı gole çevirdi ve 3 puanı takımına kazandırdı. Bu sonuçla Kuşadasıspor 23 puana yükseldi ve kurtuluş hattıyla arasındaki farkı 2'ye indirdi. Bulvarspor ise 29 puanla orta sıralarda yer aldı.

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