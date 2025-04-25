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        Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Merve Nur gitti

        SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 25 yaşındaki smaçör Merve Nur Öztürk ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:05
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        Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Merve Nur gitti
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        SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 25 yaşındaki smaçör Merve Nur Öztürk ile yollarını ayırdı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza verdiği değerli katkılar için Merve Nur Öztürk'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi. Aydın temsilcisi daha önce Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, İrem Nur Özsoy, Zeynep Sude Demirel, Angela Leyva ve Hilary Johnson'la vedalaşmıştı. Merve Nur, yeni sezon için 1'inci Lig'in yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'la sözleşme imzaladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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