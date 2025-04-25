Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da yol çalışmasında, Roma dönemine ait insan kemikleri bulundu

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin yol yenileme çalışması sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 22:02 Güncelleme: 25.04.2025 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da yol çalışmasında, Roma dönemine ait insan kemikleri bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’nin yol yenileme çalışması sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kemer Mahallesi’nde yol yenileme çalışması yaptı. Bölgenin arkeolojik sit alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü görevlileri de çalışmayı yerinde takip etti. Tralleis Antik Kenti'nde yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yer alan kazı çalışmasında, büyük boyuttaki taşların arasından ölen kişilerin yakıldığı kremasyon küpler çıktı. Küpleri inceleyen görevliler, çok sayıda kemik buldu. Bölgede çalışma durdurularak, güvenlik şeridiyle önlem alındı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ve kemikler, ilk incelemelerin ardından Müze Müdürlüğüne götürüldü.

        Kemer Mahallesi’nde 46 yıldır yaşayan Özer Aksoy (67) gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede daha önceki yıllarda yapılan yol çalışmalarında da benzer buluntuların çıktığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yarısı Bizden kampanyası genişledi
        Yarısı Bizden kampanyası genişledi
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        Donald Trump: Gazze'nin ilaç ve gıdaya ulaşımını gözetiyoruz
        Donald Trump: Gazze'nin ilaç ve gıdaya ulaşımını gözetiyoruz
        Oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı
        Oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı
        Kontrolden çıkan otomobil inşaata girdi: 4 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil inşaata girdi: 4 yaralı
        Köprüde deprem anı
        Köprüde deprem anı
        IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin açıklama
        IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin açıklama
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Dolmabahçe'de Immobile'nin gecesi!
        Dolmabahçe'de Immobile'nin gecesi!
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
        Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
        Yağmurlu bir hafta sonu
        Yağmurlu bir hafta sonu
        Bülent Uygun'un acı günü
        Bülent Uygun'un acı günü
        Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finalde!
        Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finalde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum

        Benzer Haberler

        Aydın'da yol yenileme çalışmasında insan kemikleri bulundu
        Aydın'da yol yenileme çalışmasında insan kemikleri bulundu
        Dilek Yarımadası'nda acil durum tahliye tatbikatı yapıldı
        Dilek Yarımadası'nda acil durum tahliye tatbikatı yapıldı
        Çine'de öğrenciler Yeşilay broşürü dağıttı
        Çine'de öğrenciler Yeşilay broşürü dağıttı
        AK Parti'li Erdem'den Büyükşehir Belediyesine kanalizasyon ve arıtma eleşti...
        AK Parti'li Erdem'den Büyükşehir Belediyesine kanalizasyon ve arıtma eleşti...
        Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Merve Nur gitti
        Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Merve Nur gitti
        Söke'de tırın otomobille çarpışması güvenlik kamerasında
        Söke'de tırın otomobille çarpışması güvenlik kamerasında