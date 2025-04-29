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        Aydın'da sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi; alt geçit suçla doldu

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle ilçenin cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 01:27 Güncelleme: 29.04.2025 - 01:30
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        Aydın'da sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi; alt geçit suçla doldu
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle ilçenin cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu. Alt geçitler suyla dolarken araçlar trafikte zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su baskınları yaşanan bölgelerde tahliye çalışması başlattı.

        Nazilli ilçesinde, akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Yıldıztepe, Aydoğdu, Yeşil, Çapahasan, Dumlupınar ve Sümer mahallelerinde sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Çok sayıda yapılan ihbar üzerine belediye ekipleri bu mahallelerde yaşanan su baskınlarını tahliye etti. Ayrıca sağanak yağış nedeniyle Alparslan Türkeş Bulvarı ve Albay Karaibrahimoğlu alt geçidinde su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı. Ekipler, yol üzerinde toplanan suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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