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        Aydın'da 8 yıl hapisle aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 19:56 Güncelleme: 02.05.2025 - 20:00
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        Aydın'da 8 yıl hapisle aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi Ö.Y., saklandığı evde polisin operasyonuyla yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2022 yılından bu yana aranan devlet memurluğundan ihraç Ö.Y.'nin, Çapahasan Mahallesi’nde bir evde gizlendiği belirlendi. Ö.Y., kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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