Aydın'da 8 yıl hapisle aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2022 yılından bu yana aranan devlet memurluğundan ihraç Ö.Y.'nin, Çapahasan Mahallesi’nde bir evde gizlendiği belirlendi. Ö.Y., kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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