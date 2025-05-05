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        Anaokulu öğretmeni yol kenarında yaralı bulundu

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde anaokulu öğretmeni Osman K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:27 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:30
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        Anaokulu öğretmeni yol kenarında yaralı bulundu
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde anaokulu öğretmeni Osman K. (38), yol kenarında kanlar içerisinde yaralı bulundu. Bacağında kesici alet yarası ve vücudunda kırıklar bulunan Osman K. hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Efeler Güzelhisar Özel Öğretim Anaokulu'nda öğretmen olan Osman K., saat 10.00 sıralarında Kızılcaköy Mahallesi'nde, çevredekiler tarafından yol kenarında yaralı bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağında kesici alet yarası ve vücudunda kırıklar olan Osman K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Osman K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Jandarma, şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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