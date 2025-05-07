Yol kenarındaki çöpleri toplarken kamyonun çarptığı temizlik görevlisi öldü

AYDIN'ın Söke ilçesinde, yol kenarındaki çöpleri toplamak için çöp kamyonundan inen temizlik işçisi Mehmet Öz’e (58) yoldan geçen başka bir kamyon çarptı. Öz’ün hayatını kaybettiği kazanın ardından kamyonunu olay yerinde terk edip kaçan şoförün yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Kaza, saat 17.00 sıralarından Aydın-Söke kara yolu üzerindeki bir çimento fabrikası önündeki tali yolda meydana geldi. Söke Belediyesi'ne ait çöp kamyonunda görevli olan temizlik işçisi Mehmet Öz, yol kenarındaki çöpleri almak için araçtan indi. Öz'e bu sırada sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 09 EKG 946 plakalı kamyon çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde temizlik işçisi Öz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öz'ün cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazanın ardından kamyonu olay yerinde terk edip, yaya olarak kaçan kamyon şoförünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.