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        Aydın'da çöpleri toplarken kazada ölen temizlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

        AYDIN'ın Söke ilçesinde, yol kenarındaki çöpleri toplarken bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden temizlik işçisi Mehmet Öz'ün (58) cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 18:18 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:25
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        Aydın'da çöpleri toplarken kazada ölen temizlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı
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        AYDIN'ın Söke ilçesinde, yol kenarındaki çöpleri toplarken bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden temizlik işçisi Mehmet Öz'ün (58) cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Öz'ün Türk bayrağına sarılı tabutun üstüne iş elbisesi konuldu.

        Kaza, dün, saat 17.00 sıralarından Aydın-Söke kara yolu üzerindeki bir çimento fabrikası önündeki tali yolda meydana geldi. Söke Belediyesi'ne ait çöp kamyonunda görevli olan temizlik işçisi Mehmet Öz, yol kenarındaki çöpleri almak için araçtan indi. Öz'e bu sırada sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 09 EKG 946 plakalı kamyon çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde temizlik işçisi Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öz'ün cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İŞ ELBİSESİ TABUTUN ÜSTÜNE KONULDU

        Hayatını kaybeden temizlik işçisi Mehmet Öz'ün cenazesi bugün yakınları tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morgundan alındı. Öz'ün cenazesi, temizlik araçlarından oluşan konvoy ile Söke Belediyesi şantiyesine getirildi. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Belediye Başkan yardımcıları, bürokratlar ve mesai arkadaşları tarafından şantiye alanındaki törende dua edilip, helallik alındı. Öz'ün Türk bayrağına sarılı tabutun üstüne iş elbisesi konuldu. Ardından Öz'ün cenazesi Burunköy Mahallesi Camii'ne götürüldü. Burada öğlen kılınan namazın ardından Öz'ün cenazesi Burunköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Öte yandan, jandarma, kazanın ardından kamyonu olay yerinde terk edip, yaya olarak kaçan kamyon şoförünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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