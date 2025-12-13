Habertürk
Habertürk
        Aydın'da balkonun tentesinden düşen kişi yaralandı

        Aydın'da balkonun tentesinden düşen kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlemek için çıktığı balkon tentesinin kırılması sonucu düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 19:38 Güncelleme: 13.12.2025 - 19:38
        Aydın'da balkonun tentesinden düşen kişi yaralandı
        Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlemek için çıktığı balkon tentesinin kırılması sonucu düşen kişi yaralandı.

        Zafer Mahallesi 108. Sokak'taki müstakil evde ikamet eden S.U. (53), temizlemek için çıktığı balkon tentesinin kırılması sonucu 3 metreden bahçedeki zemine düştü.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kapının kilitli olması nedeniyle bölgeye çağrılan itfaiye ekibi, kilidi kırarak içeriye girdi.

        Olayda yaralanan S.U, ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

