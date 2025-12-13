Aydın'da balkonun tentesinden düşen kişi yaralandı

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zafer Mahallesi 108. Sokak'taki müstakil evde ikamet eden S.U. (53), temizlemek için çıktığı balkon tentesinin kırılması sonucu 3 metreden bahçedeki zemine düştü.

