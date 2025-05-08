Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Camide namaz sonrası kalp krizi geçiren müezzin hayatını kaybetti

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde Karacaahmet Türbe Cami müezzin kayyımı Fahrettin Uçar (57), Astis Camisinde cemaate öğlen namazı kıldırdıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 20:29 Güncelleme: 08.05.2025 - 20:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Camide namaz sonrası kalp krizi geçiren müezzin hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN’ın Efeler ilçesinde Karacaahmet Türbe Cami müezzin kayyımı Fahrettin Uçar (57), Astis Camisinde cemaate öğlen namazı kıldırdıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Olay, Astis Camisinde öğle namazında meydana geldi. Cemaate namaz kıldıran Müezzin Kayyımı Fahrettin Uçar, fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine camiye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde Fahrettin Uçar’ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Uçar’ın cenazesi yarın cuma namazına müteakip Bey Camisinden kaldırılarak Tepecik Mezarlığı’na defnedilecek.

        Bu arada Fahrettin Uçar’ın Karacaahmet Türbe Camisinde görevli olduğu ve Astis Camisine sadece öğle namazını kıldırmak için geldiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Yeni papa seçildi
        Yeni papa seçildi
        Kazadan 2 saat önce çocuklarının fotoğrafını istemiş
        Kazadan 2 saat önce çocuklarının fotoğrafını istemiş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti

        Benzer Haberler

        Aydın'da çöpleri toplarken kazada ölen temizlik görevlisi son yolculuğuna u...
        Aydın'da çöpleri toplarken kazada ölen temizlik görevlisi son yolculuğuna u...
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Gönüllü, Aydın'da konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Gönüllü, Aydın'da konuştu:
        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Söke'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Söke'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Aydın'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
        Aydın'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
        Kız arkadaşının annesini bilezikleri için öldüren sanık: Adli Tıp raporunu...
        Kız arkadaşının annesini bilezikleri için öldüren sanık: Adli Tıp raporunu...