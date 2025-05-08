Camide namaz sonrası kalp krizi geçiren müezzin hayatını kaybetti

AYDIN’ın Efeler ilçesinde Karacaahmet Türbe Cami müezzin kayyımı Fahrettin Uçar (57), Astis Camisinde cemaate öğlen namazı kıldırdıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Astis Camisinde öğle namazında meydana geldi. Cemaate namaz kıldıran Müezzin Kayyımı Fahrettin Uçar, fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine camiye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde Fahrettin Uçar’ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Uçar’ın cenazesi yarın cuma namazına müteakip Bey Camisinden kaldırılarak Tepecik Mezarlığı’na defnedilecek.

Bu arada Fahrettin Uçar’ın Karacaahmet Türbe Camisinde görevli olduğu ve Astis Camisine sadece öğle namazını kıldırmak için geldiği öğrenildi.