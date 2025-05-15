Aydın'da uyuşturucuya 15 tutuklama

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada kimlikleri belirlenen 18 kişi 6 ay boyunca izlendi. Ekipler, detaylı araştırmanın ardından operasyon başlattı. Polis, 18 şüpheliye yönelik belirlenen ev ve iş yeri adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 kilo 400 gram metamfetamin, 8 bin 700 adet ecstasy hap, 250 gram bonzai, 15 adet sentetik ecza, 20 gram esrar ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler Aydın Adliyesine sevk edildi. 18 şüpheliden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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