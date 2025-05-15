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        Aydın'da uyuşturucuya 15 tutuklama

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 00:31 Güncelleme: 15.05.2025 - 00:35
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        Aydın'da uyuşturucuya 15 tutuklama
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        AYDIN’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada kimlikleri belirlenen 18 kişi 6 ay boyunca izlendi. Ekipler, detaylı araştırmanın ardından operasyon başlattı. Polis, 18 şüpheliye yönelik belirlenen ev ve iş yeri adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 kilo 400 gram metamfetamin, 8 bin 700 adet ecstasy hap, 250 gram bonzai, 15 adet sentetik ecza, 20 gram esrar ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler Aydın Adliyesine sevk edildi. 18 şüpheliden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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