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        Aydın'da 4,5 milyon liralık boş makaron ele geçirildi; 2 gözaltı

        AYDIN'ın Söke ilçesinde yaklaşık 4,5 milyon lira değerinde boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 14:55 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:00
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        Aydın'da 4,5 milyon liralık boş makaron ele geçirildi; 2 gözaltı
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        AYDIN’ın Söke ilçesinde yaklaşık 4,5 milyon lira değerinde boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ile Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kırsal Sazlı Mahallesi’nde kaçak makaron bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, A.D. isimli şüpheliye ait iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, yaklaşık 4 milyon 560 bin lira değerinde boş makaron ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, iş yeri sahibi A.D. ile iş yerinde bulunan Ö.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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