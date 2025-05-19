Aydın'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AYDIN'ın Germencik ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.
AYDIN'ın Germencik ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Germencik ilçesinde saat 15.58'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 8.77 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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