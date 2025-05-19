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        Aydın'da 3.8 büyüklüğünde deprem

        AYDIN'ın Germencik ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:26 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:30
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        Aydın'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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        AYDIN'ın Germencik ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Germencik ilçesinde saat 15.58'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 8.77 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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