Nazilli'deki orman yangını 2 saatte söndürüldü
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde orman yangını çıktı.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 5 hektar orman zarar gördü.
Nazilli'nin Karıncalıdağ mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda arazöz ile karadan; 6 helikopterle ve 1 uçakla da havadan müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Kızılçam ağaçları ile kaplı ormandaki yangının çıkış nedeni araştırılırken, ilk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü.
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