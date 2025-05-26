Nazilli'deki orman yangını 2 saatte söndürüldü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 5 hektar orman zarar gördü.

Nazilli'nin Karıncalıdağ mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda arazöz ile karadan; 6 helikopterle ve 1 uçakla da havadan müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Kızılçam ağaçları ile kaplı ormandaki yangının çıkış nedeni araştırılırken, ilk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü.