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        Nazilli'deki orman yangını 2 saatte söndürüldü

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 18:18 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:20
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        Nazilli'deki orman yangını 2 saatte söndürüldü
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 5 hektar orman zarar gördü.

        Nazilli'nin Karıncalıdağ mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda arazöz ile karadan; 6 helikopterle ve 1 uçakla da havadan müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Kızılçam ağaçları ile kaplı ormandaki yangının çıkış nedeni araştırılırken, ilk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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