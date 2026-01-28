Aydın'da iş yerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 28 bin 447 sentetik hapla yakalanan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında M.B'nin iş yerine operasyon düzenledi. Aramada, 28 bin 447 sentetik hap ele geçirildi, M.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

