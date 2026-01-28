Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da iş yerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde 28 bin 447 sentetik hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 20:02 Güncelleme: 28.01.2026 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da iş yerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde 28 bin 447 sentetik hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında M.B'nin iş yerine operasyon düzenledi.

        Aramada, 28 bin 447 sentetik hap ele geçirildi, M.B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        AK Parti Efeler İlçe Başkanlığından CHP'li Saatçı hakkında suç duyurusu
        AK Parti Efeler İlçe Başkanlığından CHP'li Saatçı hakkında suç duyurusu
        Motorize polis ekibinden merhum silah arkadaşlarının çocuğuna sürpriz kutla...
        Motorize polis ekibinden merhum silah arkadaşlarının çocuğuna sürpriz kutla...
        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Aydın'da uyuşturucuya geçit yok: 3 gözaltı
        Aydın'da uyuşturucuya geçit yok: 3 gözaltı
        Çalıştığı barınakta 28 bin 447 sentetik hap ile yakalanıp, tutuklandı
        Çalıştığı barınakta 28 bin 447 sentetik hap ile yakalanıp, tutuklandı
        Genç yaşta hayatını kaybeden Sezer, son yolculuğuna uğurlandı
        Genç yaşta hayatını kaybeden Sezer, son yolculuğuna uğurlandı