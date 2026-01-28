Habertürk
Habertürk
        Haberleri

        AK Parti Efeler İlçe Başkanlığından CHP'li Saatçı hakkında suç duyurusu

        Aydın'da AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 19:12 Güncelleme: 28.01.2026 - 19:12
        Aydın Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Kendirlioğlu, 24 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte katıldığı program dolayısıyla farklı noktalara partilerinin bayraklarını astıklarını ifade etti.

        Uygulamanın her parti tarafından yapıldığını belirten Kendirlioğlu, Saatçı'nın ise bu konuda kamuoyunu yanılttığını öne sürdü.

        Kendirlioğlu, şunları kaydetti:

        "CHP İl Başkanı'nın ortamı germesinden kaynaklı olarak, CHP, bütün Efeler de dahil, anlamsız bir şekilde CHP bayraklarını astı. Kendi örgütlerine mesajlarıyla birlikte 'sokağa inin' çağrısında bulundu. Biz bu konuda gerek CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı'nın sosyal medya paylaşımları, gerekse basın açıklamasıyla alakalı 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten' dolayı suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca 298 sayılı seçim kanununa muhalefetten de suç duyurusunda bulunduk."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

