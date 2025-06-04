Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'a voleybolda Rus pasör

        VOLEYBOLSultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:41 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'a voleybolda Rus pasör
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        VOLEYBOLSultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aydın temsilcisi dış transferde Rus Pasör Viktoriia Kobzar'ı 1 yıllığına renklerine bağladı. 21 yaşında olan Viktoriia Kobzar, Severyanka, Federal Territory Sirius, Volero Le Cannet, Megabox Volley Vallefoglia formalarının yanı sıra Rusya'nın genç milli takımlarında da oynadı.

        Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Aydın'a hoş geldin, Viktoriia Kobzar. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında pasör Viktoriia Kobzar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Hücumu yönlendiren zekası ve pas dağılımındaki yeteneğiyle takımımıza ritim katacağına inandığımız Viktoriia Kobzar'a, yeni sezonda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Düzce gişelerde hareketlilik başladı! Gidiyorlar!
        Düzce gişelerde hareketlilik başladı! Gidiyorlar!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Kendi servetini edinen en zenginler

        Benzer Haberler

        Aydın'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Aydın'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Aydın'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
        Aydın'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Viktoriia Kobzar'ı transfer etti
        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Viktoriia Kobzar'ı transfer etti
        Kazada yaralanan sürücü, 5 gün sonra hayatını kaybetti
        Kazada yaralanan sürücü, 5 gün sonra hayatını kaybetti
        Aydın filesinde Selen imzaladı
        Aydın filesinde Selen imzaladı
        Kuşadası'nda, denizde erkek cesedi bulundu
        Kuşadası'nda, denizde erkek cesedi bulundu