Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da kimliğini evde unutan öğrenciye motosikletli polis desteği

        Aydın'ın Efeler ilçesinde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesi kimliğini evinde unutan öğrenciye polis ekipleri kimliğini yetiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 15:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da kimliğini evde unutan öğrenciye motosikletli polis desteği

        Aydın'ın Efeler ilçesinde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesi kimliğini evinde unutan öğrenciye polis ekipleri kimliğini yetiştirdi.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde sınava girecek Nehir Kaya, kimliğinin yanında olmadığını fark etti.

        Durumu okulda görevli polislere bildiren Kaya'nın yardımına motosikletli polis ekipleri koştu.

        Ekipler, Kaya'nın Güzelhisar Mahallesi'ndeki evinden kimliğini alarak sınav merkezine ulaştırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi

        Benzer Haberler

        Aydın'da kaybolan Alzheimer hastası dronlu aramayla bulundu
        Aydın'da kaybolan Alzheimer hastası dronlu aramayla bulundu
        Germencik'te spor kursları çocuklara enerji katıyor
        Germencik'te spor kursları çocuklara enerji katıyor
        Sınav öncesi kimliğini unutan öğrencinin yardımına motorize polis timi yeti...
        Sınav öncesi kimliğini unutan öğrencinin yardımına motorize polis timi yeti...
        Kaymakam Keklik, Kuşadası'nda öğrencilerle iftarda buluştu
        Kaymakam Keklik, Kuşadası'nda öğrencilerle iftarda buluştu
        Nazillispor'a deplasman için rakip desteği
        Nazillispor'a deplasman için rakip desteği
        Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Söke'de Ramazan etkinliği
        Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Söke'de Ramazan etkinliği