Aydın'da kaybolan Alzheimer hastası dronlu aramayla bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kaybolan yaşlı Alzheimer hastası, termal kameralı dronla yapılan aramayla bulundu.



Alınan bilgiye göre, Dereağzı Mahallesi'nde dün iftardan sonra Ahmet Balkanlı'dan (86) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.





İhbar üzerine Jandarma ve AFAD bölgede arama çalışması yaptı.



Gece saatlerinde devam eden çalışmalarda termal kameralı dronlar sayesinde Balkanlı'nın İkizdere Barajı yakınlarındaki sarp arazide olduğu tespit edildi.



Ekiplerin ulaştığı Balkanlı sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

