        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da kaybolan Alzheimer hastası dronlu aramayla bulundu

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde kaybolan yaşlı Alzheimer hastası, termal kameralı dronla yapılan aramayla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Aydın'da kaybolan Alzheimer hastası dronlu aramayla bulundu

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde kaybolan yaşlı Alzheimer hastası, termal kameralı dronla yapılan aramayla bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Dereağzı Mahallesi'nde dün iftardan sonra Ahmet Balkanlı'dan (86) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


        İhbar üzerine Jandarma ve AFAD bölgede arama çalışması yaptı.

        Gece saatlerinde devam eden çalışmalarda termal kameralı dronlar sayesinde Balkanlı'nın İkizdere Barajı yakınlarındaki sarp arazide olduğu tespit edildi.

        Ekiplerin ulaştığı Balkanlı sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

