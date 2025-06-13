Aydın'da Filistin için oturma eylemi

AYDIN Sivil Dayanışma Platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını, oturma eylemiyle protesto etti.

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, Efeler ilçesinde saat 21.00'de başlayan programla protesto edildi. Aydın Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde yapılan protestoda oturma eylemi düzenlendi. Atatürk Kent Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, 'İsrail sivilleri hedef alıyor', 'çocuklar uyurken susulur ölürken değil' ve 'free Palestine' dövizleri açıldı. Programda daha sonra Kuran’ı Kerim Tilaveti ve dua okundu. Eyleme katılanlar, 'Katil İsrail Filistin'den defol', 'Çocuklar ölürken susmayacağız', 'Katil İsrail ve Amerika' gibi sloganlar attı.

Ayrıca, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen de eyleme katılarak protestoya destek verdi.