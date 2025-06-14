Aydın'da orman yangını

Germencik'in kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter, 16 arazöz, 5 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.