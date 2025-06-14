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        Oğlunu kazada kaybeden kuyumcu, toprağa verildi; bugün de kayınvalidesi öldü

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, iş yerine ait lojmanda ölü bulunan kuyumcu Murat Özlü (51), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 17:38 Güncelleme: 14.06.2025 - 17:45
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        Oğlunu kazada kaybeden kuyumcu, toprağa verildi; bugün de kayınvalidesi öldü
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, iş yerine ait lojmanda ölü bulunan kuyumcu Murat Özlü (51), son yolculuğuna uğurlandı. Geçen yıl trafik kazasında oğlunu kaybeden Özlü'nün bir süredir yoğun bakımda tedavi gören kayınvalidesi Şengül Erkan (73) da bugün, sabaha karşı beyin kanamasından yaşamını yitirdi.

        Kuşadası'ndaki kuyumcu dükkanında çalışan Murat Özlü, dün öğle saatlerinde arkadaşlarına Dağ Mahallesi'ndeki iş yerine ait lojmana gideceğini söyleyip, ayrıldı. İşe geri dönmeyen Özlü'nün cep telefonuna da cevap vermemesi üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşları lojmana gitti. Lojmanın kapısını açıp giren arkadaşları, Özlü'yü yerde hareketsiz halde yatarken buldu. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Özlü'nün öldüğü belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Özlü'nün cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Süleyman Demirel Bulvarı'nda geçen yıl 22 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında oğlu Mehmet Batu Özlü'yü kaybeden Murat Özlü'nün, bugün Hatice Hanım Camisi'ndeki cenazesine yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Taziyeleri kabul eden Özlü'nün yakınlarının, ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Özlü, Adalızade Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

        Öte yandan Murat Özlü'nün eşi Figen Özlü'nün, bir süredir Selçuk Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda olan annesi Şengül Erkan'ın da bugün, sabaha karşı beyin kanamasından hayatını kaybettiği öğrenildi.

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