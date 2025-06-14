Aydın'da uyuşturucuya 2 tutuklama
AYDIN'ın Söke ilçesinde polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonda uyuşturucuyla yakalanan biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.
AYDIN’ın Söke ilçesinde polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonda uyuşturucuyla yakalanan biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi ve Yenicami Mahallesi'nde M.Ş. ve K.A. isimli 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan çalışma sonucu belirlenen 2 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 58 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 525 TL para ele geçirildi. Şüpheli kadın M.Ş. ve K.A. ise gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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