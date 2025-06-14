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        Aydın'da uyuşturucuya 2 tutuklama

        AYDIN'ın Söke ilçesinde polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonda uyuşturucuyla yakalanan biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 20:13 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:15
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        Aydın'da uyuşturucuya 2 tutuklama
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        AYDIN’ın Söke ilçesinde polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonda uyuşturucuyla yakalanan biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.

        Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi ve Yenicami Mahallesi'nde M.Ş. ve K.A. isimli 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan çalışma sonucu belirlenen 2 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 58 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 525 TL para ele geçirildi. Şüpheli kadın M.Ş. ve K.A. ise gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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