Aydın'daki yangın kontrol altına alındı; 4 hektar zeytinlik zarar gördü

Çine ilçesi Böcek Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz ve 2 helikopter sevk edildi. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saate kontrol altına alındı. Yangında, 4 hektar zeytinlik zarar gördü.

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