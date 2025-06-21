Aydın'da fuhuş operasyonu: 9 tutuklama

AYDIN’ınKuşadası ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki eğlence mekanlarında ve pansiyonlarda fuhuş yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Bu kapsamda Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından dün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' ve 'İnsan ticareti' suçlamalarıyla M.S.Y., S.Ç., B.E., R.A., C.A., İ.T., C.A., S.H., D.Y., A.A., E.K. ve S.C., gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ve 53 şişe kaçak içki ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.Y., S.Ç., R.A., C.A., İ.T., C.A., D.Y., A.A. ve S.C. tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.