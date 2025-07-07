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        Aydın'da orman yangını (2)

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDIAydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi ile 4 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 01:40 Güncelleme: 07.07.2025 - 01:40
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        Aydın'da orman yangını (2)
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        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi ile 4 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni ve etkili olan alan konusunda inceleme başlatıldı.

        Bahattin ALBAYRAK/AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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