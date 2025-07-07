Aydın'da orman yangını (2)

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi ile 4 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni ve etkili olan alan konusunda inceleme başlatıldı.

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