Özbek kadının, çalıştığı eğlence mekanında ölümüne ilişkin gözaltı sayısı 5'e çıktı (2)

Aydın'ın Köşk ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında silahla başından vurulmuş halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva'nın (35) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden, Reşit Yasan (44), Emrah Kocabay (32) ve Akif Dilek (34) tutuklanırken, A.Ç. ile K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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