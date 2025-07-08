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        Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda yangın (3)

        30DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜAydın'ın Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'nde saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 03:24 Güncelleme: 08.07.2025 - 03:30
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        Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda yangın (3)
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        30DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

        Aydın’ın Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında zeytinlikte çıkan yangına 2 söndürme uçağı, 7 helikopter, 11 arazöz ve orman işletme müdürlüğü ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler saat 20.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 30 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi

        2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Bölgede soğutma çalışmaları sürerken Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı inceleme alevlerin arazide sulama yapmak için çalıştırılan jeneratörden çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı tespit edildi. Jandarma olay sırasında çalışan M.A. ve E.A.’yı gözaltına aldı. Ayrıca, şüphelilere 3’er bin lira idari para cezası uygulandı. Soruşturma sürdürülüyor.

        Mert CONA/ AYDIN,

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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