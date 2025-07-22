Nazilli'deki maki yangınına ilişkin 1 kişiye gözaltı (2)
TUTUKLANDIAydın'ınNazilli ilçesi kırsal Beğerli Mahallesi'nde çıkan, 3 saatlik müdahale sonucu söndürülen maki yangınıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Y.
TUTUKLANDI
Aydın'ınNazilli ilçesi kırsal Beğerli Mahallesi'nde çıkan, 3 saatlik müdahale sonucu söndürülen maki yangınıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Y.K. (23), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın),
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