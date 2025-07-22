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        Nazilli'deki maki yangınına ilişkin 1 kişiye gözaltı (2)

        TUTUKLANDIAydın'ınNazilli ilçesi kırsal Beğerli Mahallesi'nde çıkan, 3 saatlik müdahale sonucu söndürülen maki yangınıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 18:19 Güncelleme: 22.07.2025 - 18:19
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        Nazilli'deki maki yangınına ilişkin 1 kişiye gözaltı (2)
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        TUTUKLANDI

        Aydın'ınNazilli ilçesi kırsal Beğerli Mahallesi'nde çıkan, 3 saatlik müdahale sonucu söndürülen maki yangınıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Y.K. (23), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın),

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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