Aydın'da makilik alanda çıkan yangına neden olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı

Beğerli Mahallesi'nde makilik alanda dün çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 dönümlük alan zarar görmüş, yangına neden olduğu gerekçesiyle Y.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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