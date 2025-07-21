Aydın'da makilik alanda çıkan yangına neden olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının Beğerli Mahallesi'nde makilikte çıkan yangına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Y.K'nin (22) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan şüphelinin geçmişte orman yangınına neden olma suçundan suç kaydı bulduğu öğrenildi.
- Olay
Beğerli Mahallesi'nde makilik alanda dün çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 dönümlük alan zarar görmüş, yangına neden olduğu gerekçesiyle Y.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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