Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığını belirlediği 2 şüphelinin, Karaçay Mahallesi Reşit Galip Caddesi'nde bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, A.G. ile M.Ç'yi kovalamaca sonucu yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada "fişek" diye tabir edilen satışa hazır 30 parça eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 970 lira para ele geçirildi.
Şüpheli A.G. ve M.Ç. gözaltına alındı.