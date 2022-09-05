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AYDIN (AA) - Aydın'da jandarma ekipleri, sahipsiz hayvanlar için doğaya mama bıraktı.

İl jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Karacasu ilçesinde sokak hayvanlarını besledi.

Ekipler, Karacasu Belediyesi zabıta ekipleri, Hayvan Hakları Federasyonu Aydın Temsilciği ile Nazilli Hayvanları Koruma Derneği üyelerinin katılımıyla, park, bahçe ve ormanlık bölgelerde kedi ve köpek maması bıraktı.

Sokak hayvanlarını elleriyle besleyen ekipler, onların su ihtiyacını da karşıladı.

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