Aydın'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatipkışla Mahallesi Olimdos yaylasında kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Operasyonda 2 metal arama detektörü ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

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