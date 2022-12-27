Aydın'da yangında mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Nazilli ilçesindeki bir evde çıkan yangında mahsur kalan 70 yaşındaki kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi 179 Sokak'ta Gülser Peker'in ikamet ettiği 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle evinde mahsur kalan Peker, itfaiye tarafından kurtarıldıktan sonra Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Peker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.