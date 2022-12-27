Germencik'te 57 litre sahte içki ele geçirildi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, 57 litre sahte içki ele geçirildi.



Jandarma, polis, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Vergi Dairesi ekipleri, ilçede alkol satılan yerleri denetledi.



İlçedeki 4 ayrı işletmede toplam 57 litre sahte içki tespit edildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.



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