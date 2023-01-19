Aydın'da soba gazından zehirlenen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren anne ve iki çocuğu toprağa verildi.
Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinden alınarak Esenköy Mahallesi'ndeki Hacı Saniye Camisine getirilen anne ve çocukları için cenaze namazı kılındı.
Burada taziyeleri kabul eden ve gözyaşı döken baba Yüksel Kılınç ile dede Özcan Kılınç, ayakta durmakta güçlük çekti.
Cenaze namazının ardından cenazeler, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
- Olay
Yenice Mahallesi'nde fırında çalışan Yüksel Kılınç, dün, mesai çıkışı eve geldiğinde eşi ve çocuklarının yerde hareketsiz yattığını görmüş, haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.
Ekipler, Gamze Kılınç (23) ile çocukları Özcan Kılınç (5) ve Zübeyde Kılınç'ın (2) yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
Kadın ve çocukların kömür sobasından sızan gazdan zehirlendiği tespit edilmişti.