Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli, Koçarlı ve Sultanhisar ilçelerinde sağanak dolayısıyla bazı evleri su bastı, yollarda çökme meydana geldi.

Kentte 28 Mayıs'tan bu yana aralıklarla etkili olan sağanak dolayısıyla Koçarlı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde dere taştı, evleri su bastı.

Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Belediye Başkanı Nedim Kaplan, mahalleye gelerek incelemede bulundu.

Sultanhisar ilçesinde bazı yollar ve bahçelerde biriken sular AFAD veya itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Nazilli'de ise Demirciler Mahallesinde yolun bir kısmı çöktü. Traktör ve bir motosiklet sel sularında sürüklendi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bölgeye gelerek bilgi aldı.

DSİ ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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