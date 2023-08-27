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        GÜNCELLEME - Aydın'da sağanak nedeniyle dereler taştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 18:01 Güncelleme: 27.08.2023 - 18:01
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        GÜNCELLEME - Aydın'da sağanak nedeniyle dereler taştı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve çiftlikleri su bastı.

        Kentte etkili olan sağanak, Kocaçay deresi başta olmak üzere bazı derelerin taşmasına neden oldu.

        Çobanisa Mahallesi'nde bazı ev ve çiftlikleri su bastı.

        Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti.

        Karpuzlu Belediyesi ekipleri su baskınının yoğun olduğu Çobanisa ve Ovapınar Mahallelerinde çalışma başlattı.

        Öte yandan Karpuzlu Kaymakam Vekili Merve Ayık ve Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez çalışmaları yerinde inceledi.

        Belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        - Nazilli

        Nazilli ilçesinde de sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı başta olmak üzere bazı caddelerde rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu.

        Trafikte uzun süren aksamalar yaşanırken Pınarbaşı Mahallesi'nde ise sel nedeniyle bir evin bahçe duvarı yıkıldı.

        Belediye ekiplerinin çalışması sürerken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da bölgede inceleme yaptı.

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