        Nazilli'de kurs merkezinde çıkan yangın söndürüldü

        Nazilli'de kurs merkezinde çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişisel gelişim kursunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:17 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:17
        Nazilli'de kurs merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişisel gelişim kursunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


        Yeni Mahalle 161 Sokak'taki üç katlı apartmanın üçüncü katındaki bir kurs merkezinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

