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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:03
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        AYDIN (AA) - Aydın'ın Buharkent ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

        Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, 2 kilo 100 gram skunk ve 500 gram skunk tohumu ele geçirildi. Evin bahçesinde de ekili halde 82 kök skunk bitkisi bulundu.

        Gözaltına alınan M.Ç, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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