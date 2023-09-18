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        Aydın'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sütun başlığı ve bloklar ele geçirildi

        Aydın'da, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, sütun başlığı ve mimari bloklar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:32
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        Aydın'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sütun başlığı ve bloklar ele geçirildi
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        Aydın'da, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, sütun başlığı ve mimari bloklar ele geçirildi.

        Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi'nde, D.Y'nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, çeşitli boyut ve şekillerde 12 blok, 2 sütun tamburu ile 1 sütun başlığı bulundu.

        Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen parçalar, Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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