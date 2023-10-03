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        Jandarma, Aydın semalarında cayrokopterle denetim yapıyor

        FERDİ UZUN - Aydın'da Jandarma, pervaneli ve döner kanatlı hava aracı ile devriye görevi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:13
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        Jandarma, Aydın semalarında cayrokopterle denetim yapıyor
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        FERDİ UZUN - Aydın'da Jandarma, pervaneli ve döner kanatlı hava aracı ile devriye görevi yapıyor.

        Jandarma Havacılık Başkanlığı envanterine giren cayrokopterlerden biri temmuz ayında Aydın Jandarma Filo Komutanlığı emrine verildi.

        Havada yaklaşık 6 saat kalabilen cayrokopter, Jandarma'nın adeta gözü gibi çalışıyor.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Binbaşı Furkan Fahri Altıntaş, AA muhabirine, cayrokopterlerin daha az maliyetli bir hava taşıtı olduğunu belirtti.

        İki pilotun görev aldığı aracın, orman yangınları, yasa dışı göçle mücadele ile trafiğin düzenlenmesinde yer ekiplerinin yardımcısı olduğunu belirten Altıntaş, şunları kaydetti:

        "Cayrokopter ayrıca toplumsal olaylarda bilgi alınmasında, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonları desteklemede, kayıp şahısların bulunmasında, yol kontrol noktalarındaki faaliyetlerde, güvenliğin sağlanmasında önemli hava desteği sağlamaktadır. Bunların dışında, meydana gelebilecek olası afetlerde, afet yönetiminin gelişiminde ve alternatif yol güzergahlarının belirlenmesinde cayrokopterin verimli olacağı değerlendirilmektedir."

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