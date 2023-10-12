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        Kuşadası açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:05 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:13
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        Kuşadası açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        ​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 2 can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.​​​​​​​

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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