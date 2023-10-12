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        Aydın'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:21 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:43
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        Aydın'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

        Yapılan aramada 185 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yarayan iki aparat ele geçirildi.

        Sürücü H.K. gözaltına alındı.

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