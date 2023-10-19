Söke Kaymakamı Akça'dan, görevinde 39 yılı geride bırakan muhtara plaket

Söke Kaymakamı Ali Akça, ilçede 39 yıldır muhtarlık yapan Ali Kemal Karabıyık'a plaket verdi.

Kaymakam Akça, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Lima Restoran'da muhtarlarla bir araya geldi.

Akça, etkinlikte 1984'ten bu yana muhtarlık görevini sürdüren Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ali Kemal Karabıyık'a plaket verdi.

Muhtarların çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Akça, tüm muhtarlara başarı diledi.

Muhtar Karabıyık ise Akça'ya teşekkür ederek, bugün kendisi için en gurur verici günlerden birini yaşadığını söyledi.

- Cumhuriyet Meydanı'nda tören

Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda da tören düzenlendi. Törene muhtarların yanı sıra Kaymakam Akça ve Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan da katıldı.

Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak, günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı.

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Muhtarlarımız demokrasinin temel taşıdır" sözlerini hatırlatan Çıtak, "Muhtarlık müessesesini ilgi ve alakalarıyla toplum nezdinde yeniden canlandıran, önemini artıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gazi Meclisimize teşekkürlerimizi sunuyor, tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kisir Mahalle Muhtarı Baki Suna da "Muhtar" isimli şiirini okudu.