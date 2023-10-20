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        Aydın'da helikopter destekli "kaçak avcılık" denetimi yapıldı

        Aydın'da helikopter destekli denetimlerde, izinsiz ve yasak yöntemlerle avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:49 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:49
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        Aydın'da helikopter destekli "kaçak avcılık" denetimi yapıldı
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        Aydın'da helikopter destekli denetimlerde, izinsiz ve yasak yöntemlerle avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında Söke ve Didim ilçelerindeki kara avı alanlarında, havadan ve karadan denetim yaptı.

        Bafa ve Azap gölleri ile Söke Ovası'nda avlandığı belirlenen kişiler, Jandarma Filo Komutanlığına bağlı helikopter ekibinin yönlendirmesiyle arazideki görevlilerce kontrol edildi.

        Avcılık belgeleri sorgulanan kişilerin otomobillerinde de arama yapılarak avlanan hayvanların yasağa tabi olup olmadığına bakıldı.

        Kara ekiplerinin ulaşamadığı yerlerde ise helikopter ekibi araziye inerek belge kontrolü yaptı, 123 avcı denetlendi.

        İzinsiz ve yasak yöntemlerle avcılık yaptığı tespit edilen B.K. ile M.Y'ye toplam 4 bin 649 lira idari para cezası kesildi.

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